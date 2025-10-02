De nombreux refuges pour chiens et chats sont en crise au Japon

Actualités

L’inflation qui se poursuit au Japon a des conséquences importantes sur de nombreux refuges pour animaux, les poussant à solliciter le soutien de leurs fans en ligne alors que les dons, notamment de nourriture, diminuent et que le coût des produits de première nécessité et des soins médicaux augmente.

Oami Hinanjô, une association générale à but non lucratif située à Yokohama, qui s’occupe d’environ 200 chiens et chats secourus, a vu ses dons de fournitures chuter de 30 % depuis le début de l’année. La moitié des chiens et des chats ont des problèmes de santé lorsqu’ils sont recueillis, et le poids des frais médicaux, qui représentent 60 % de ses coûts de fonctionnement, ne cesse d’augmenter.

Dans ce contexte, l’association a commencé à collecter des dons en ligne à partir de 500 yens, tout en vendant des t-shirts et d’autres articles originaux.

« Nous ne voulons pas lésiner sur ce qui est nécessaire », a déclaré Oami Naoko, qui dirige le refuge. « Même les petits dons sont les bienvenus. »

Par ailleurs, un service d’aide en ligne appelé « neconote », ouvert depuis 2022, permet de choisir un chat (neko) en particulier et de le « parrainer », en faisant des dons (à partir de 100 yens) pour lui donner à manger ou interagir avec lui directement en vidéo (photo ci-dessous). Ce système connaît un grand succès, et une centaine d’associations y participent, avec quelque 1 600 chats inscrits.

