Ishiba Shigeru a rendu hommage au Sud-coréen mort en voulant sauver un Japonais tombé sur les rails

Le Premier ministre Ishiba Shigeru s’est rendu mardi sur la tombe de Lee Soo-hyun, un étudiant sud-coréen décédé en 2001 après avoir essayé de sauver un Japonais qui était tombé sur les rails d’une gare de Tokyo.

Selon le ministère des Affaires étrangères, c’est la première fois qu’un dirigeant japonais se rend sur cette tombe, qui se trouve à Busan, en Corée du Sud.

Lee était âgé de 26 ans quand il avait tenté, avec un autre Japonais, de venir en aide à un homme tombé sur les rails de la gare de Shin-Ôkubo. Les trois personnes avaient finalement été percutées par un train qui n’avait pas eu le temps de freiner.

La famille de Lee a utilisé l’argent reçu en guise de condoléances pour offrir des bourses à des étudiants sud-coréens souhaitant étudier au Japon et a contribué aux échanges entre les deux pays.

