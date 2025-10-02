La compagnie aérienne ANA compte relever l’âge de la retraite à 65 ans

Actualités

All Nippon Airways (ANA) prévoit de relever l’âge de la retraite de ses employés à 65 ans, à compter d’avril 2027.

La grande compagnie aérienne japonaise a soumis cette proposition à son syndicat. Le nouvel âge de la retraite sera introduit si les deux parties parviennent à un accord lors des négociations.

Cette mesure vise à permettre aux employés seniors hautement qualifiés de travailler en toute sécurité et à encourager le transfert de compétences aux jeunes travailleurs. Tous les employés, y compris les agents de bord et les pilotes, seront concernés par ce changement.

Actuellement, les travailleurs âgés de 60 ans ou plus peuvent conclure des contrats de réemploi annuels et travailler en tant qu’employés non réguliers jusqu’à l’âge de 65 ans. Le salaire annuel des travailleurs réembauchés représente environ 60 à 80 % de ce qu’ils gagnaient à l’âge de 59 ans.

Après le changement, les travailleurs âgés de 60 ans ou plus seront des employés réguliers avec des responsabilités et des tâches limitées. Les pilotes, les mécaniciens et autres travailleurs hautement qualifiés possédant des qualifications nationales recevront environ 90 % de ce qu’ils gagnaient avant d’avoir 60 ans.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]