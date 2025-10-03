Une maire japonaise questionnée sur ses visites dans un love hotel avec un employé marié

Actualités

La maire de Maebashi, près de Tokyo, a dit qu’elle avait besoin d’un temps de réflexion pour savoir de quelle manière elle allait répondre de ses visites dans un love hotel en compagnie d’un employé marié de la mairie.

« J’ai besoin de m’entretenir avec mes avocats et mes soutiens », a déclaré Ôgawa Akira en conférence de presse jeudi pour s’expliquer. « J’accepterai toutes les critiques les plus sévères à mon encontre et prendrai ma décision par la suite. »

Elle a également dit que l’homme impliqué dans cette affaire avait de lui-même choisi d’être muté à un poste inférieur. « Je compte parler honnêtement avec sa famille », a-t-elle ajouté.

Durant les deux heures passées à huis clos avec l’assemblée municipale, Ôgawa a réitéré qu’elle n’avait pas eu des relations sexuelles avec l’employé, et elle s’est dit prête à réfléchir à expliquer la situation directement aux habitants de sa ville.

Quant au fait d’avoir utilisé une voiture de fonction pour rencontrer l’homme, la maire a dit que cela n’avait pas été approprié.

