Assassinat d’Abe Shinzô : le verdict du procès de l’accusé sera rendu le 26 janvier

Actualités

Le verdict du procès de Yamagami Tetsuya, l’homme qui a tué par balle Abe Shinzô, devrait être rendu le 21 janvier 2026.

Dix-huit audiences seront tenues d’ici la fin de l’année, la première étant prévu le 28 octobre.

Les dates des audiences avaient déjà été fixées jusqu’à la septième, prévue pour le 13 novembre.

Selon l’acte d’accusation, l’homme de 45 ans a tiré deux fois sur l’ancien Premier ministre avec un pistolet de fabrication artisanale alors que celui prononçait un discours de campagne électorale en faveur d’un candidat dans la ville de Nara. Yamagami est également accusé d’avoir enfreint la loi sur le contrôle des armes à feu.

L’expertise psychiatrique de Yamagami avait montré qu’il était apte à être poursuivi pour son crime. Concernant l’affaire, celui-ci avait expliqué qu’il entretenait de la rancœur envers la secte Moon (aussi appelée Église de l’Unification), une organisation religieuse d’origine sud-coréenne implantée également au Japon, et à laquelle il pensait Abe Shinzô lié.



Le tribunal du district de Nara

