Un train déraille au sud de Tokyo après une collision

Actualités

Peu après 23 heures dimanche, un train local est entré en collision avec un train à l’arrêt dans la ville de Kawasaki, au sud de Tokyo.

Cela a entraîné le déraillement du train à l’arrêt, mais personne n’a été blessé sur les 151 passagers et membres du personnel.

Le train local arrivait sur le quai de la gare de Kajigaya de la ligne Denentoshi lorsqu’il a percuté le train hors service. À la suite de cet accident, le trafic ferroviaire a été suspendu dès le premier train le lendemain entre la gare de Shibuya et la gare de Saginuma sur la même ligne, ainsi qu’entre la gare de Futakotamagawa et la gare de Mizonokuchi sur la ligne Oimachi.

Selon le ministère des Transports et la compagnie Tôkyû, le train à l’arrêt avait été manœuvré par un conducteur stagiaire qui avait dépassé une certaine vitesse alors qu’il circulait sur une voie de garage, ce qui l’a contraint à s’arrêter avant la position d’arrêt prévue. Le conducteur du train en marche a actionné le frein d’urgence, mais il était déjà trop tard. Lundi matin, la Commission de sécurité des transports a dépêché deux enquêteurs sur place.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]