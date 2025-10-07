Trois lauréats du prix Nobel 2025 de physiologie ou médecine, dont le Japonais Sakaguchi Shimon

Actualités

L’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska en Suède a annoncé lundi avoir décidé d’attribuer le prix Nobel 2025 de physiologie ou médecine à trois chercheurs, dont le Japonais Sakaguchi Shimon, pour leurs découvertes sur les cellules T régulatrices, qui modulent le système immunitaire. Les deux autres lauréats sont la biologiste Mary E. Brunkow, de l’Institut américain de biologie des systèmes, et l’immunologiste Fred Ramsdell, 64 ans, de la société américaine de biotechnologie Sonoma Biotherapeutics.

Ce sont désormais 29 Japonais, y compris ceux qui ont acquis la nationalité américaine, qui ont remporté un prix Nobel.

Sakaguchi Shimon, 74 ans, est professeur honoraire à l’université d’Osaka. Il est le sixième Japonais à remporter le prix Nobel de physiologie ou médecine et le premier depuis Honjo Tasuku, professeur à l’université de Kyoto, qui l’avait reçu en 2018 à l’âge de 83 ans.

« C’est une agréable surprise », s’est enthousiasmé Sakaguchi à propos de l’obtention du prix Nobel. « J’ai peut-être rencontré des difficultés pour arriver jusque là, car la recherche visant à supprimer les réactions immunitaires n’était pas populaire, mais il y a des gens dans le monde qui partagent la même idée, et nous avons pu recevoir le prix en leur nom », a-t-il dit.

La cérémonie de remise du Nobel se tiendra le 10 décembre à Stockholm. Les trois chercheurs se partageront la somme de 11 millions de couronnes suédoises (1 million d’euros).

