« Une personne d’une grande sagesse » : Donald Trump applaudit la victoire de Takaichi Sanae
ActualitésPolitique International
Takaichi Sanae, qui vient d’être choisie comme présidente du Parti libéral-démocrate (PLD), est « une personne hautement respectable dotée d’une grande sagesse et d’une grande force », a écrit le président Donald Trump sur les réseaux sociaux.
« C’est une formidable nouvelle pour cet incroyable peuple japonais. Félicitations ! »
La femme politique de 64 ans devrait être élue Premier ministre dès le début de la session extraordinaire du Parlement, le 15 octobre. Si elle n’a pas encore pris ses fonctions à la tête du pays, le dirigeant américain l’a qualifiée de « première femme Premier ministre » du Japon.
Les gouvernements des deux pays sont en train de planifier un voyage pour Donald Trump sur l’Archipel à la fin octobre. Takaichi Sanae prévoit de mettre en place un tout premier sommet avec lui si elle est nommée Premier ministre.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
États-Unis politique international Actu Donald Trump Takaichi Sanae