Bientôt une première ordonnance au Japon pour punir les clients au mauvais comportement envers les employés

Actualités

Le gouvernement préfectoral de Mie prévoit de créer la première ordonnance japonaise qui imposera des sanctions dissuadant les clients d’adopter un comportement abusif envers les employés. Le projet devrait être soumis en juin de l’année prochaine.

Il s’agirait de définir cet abus comme une nuisance excessive dépassant les normes sociales et nuisant à l’environnement de travail des employés. Les comportements violents, tels que crier pour exiger des excuses, seraient classés comme des actes répréhensibles.

Lorsqu’une entreprise dépose une plainte pour abus de la part d’un client, le gouvernement préfectoral demandera à un panel composé notamment d’avocats d’enquêter et de donner son avis.

Si l’acte est jugé comme un abus désigné de la part d’un client, le gouverneur émettra une ordonnance interdisant à l’auteur de commettre un tel acte, et celui-ci sera condamné à une amende d’environ 500 000 yens (2 800 euros) s’il ne respecte pas l’ordonnance.



Le bâtiment du gouvernement préfectoral de Mie

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]