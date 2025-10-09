Le directeur technique de la Fédération japonaise de football condamné en France pour détention d’images pédopornographiques

Actualités

La Fédération japonaise de football (JFA) a fait savoir en conférence de presse mardi que le contrat avec Kageyama Masanaga, directeur technique du groupe, a été résilié à la suite d’une affaire de pédopornographie.

Selon la JFA et des médias étrangers, l’homme de 58 ans, ancien footballeur professionnel et entraîneur de la J-league, a été jugé coupable par le tribunal de Bobigny d’avoir visionné des images à caractère sexuel impliquant des enfants sur son ordinateur pendant son vol Air France en classe affaires. Le trajet reliait le Japon et le Chili, et il avait été interpellé par la police le 2 octobre à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pendant son escale.

Le secrétaire général de la JFA, Yukawa Kazuyuki , a déclaré : « Dans un souci de protection de la vie privée, je m’abstiendrai de donner des explications » sur les détails de la décision concernant Kageyama.

Celui-ci a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende, avec une interdiction d’entrée sur le territoire de France pendant 10 ans ainsi que d’exercer des activités avec des mineurs pendant cette période de temps.

