Le Japon se réjouit de la libération de tous les otages israéliens

Hayashi Yoshimasa, le Secrétaire général du cabinet, s’est réjoui mardi de la libération des 20 derniers otages israéliens encore en vie par le groupe islamiste du Hamas.

« Nous continuerons à exhorter toutes les parties concernées à appliquer de manière constante le plan de paix, et nous contribuerons activement aux efforts visant à améliorer la situation humanitaire à Gaza et à assurer son prompt rétablissement et sa reconstruction », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a envoyé une lettre au président américain Donald Trump et au président égyptien Abdelfatah El-Sisi, médiateurs dans les négociations de paix, dans lesquelles il exprime la volonté du Japon de contribuer à l’amélioration de la situation dans les territoires palestiniens.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Iwaya Takeshi a déclaré lors d’une conférence de presse séparée : « Nous voulons jouer un rôle réaliste et actif afin d’avancer résolument vers la concrétisation de la solution à deux États, qui permettra la coexistence d’Israël et d’un futur État palestinien ».

