Le nouveau Premier ministre japonais sera choisi le 21 octobre

Actualités

Le Parlement japonais tiendra une session extraordinaire le 21 octobre pour élire un nouveau Premier ministre à la place d’Ishiba Shigeru.

Le Parti libéral-démocrate (PLD) souhaite que le prochain dirigeant du pays prononce son discours d’investiture devant le Parlement dès le 24 octobre, avant le début d’une série d’événements diplomatiques, notamment le sommet de l’ASEAN en Malaisie, qui débutera deux jours plus tard.

Une séance de questions-réponses après le discours du Premier ministre n’aura probablement pas lieu avant novembre au moins, a déclaré un responsable du PLD.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]