Le Japon a remporté sa toute première victoire contre le Brésil

Actualités

L’équipe nationale japonaise de football a remporté mardi sa première victoire internationale contre le Brésil, s’imposant 3-2 lors d’un match amical international au stade Ajinomoto de Tokyo.

Le match a été marqué par une remontée spectaculaire du Japon, classé 19e au dernier classement FIFA, qui a gagné face au Brésil, classé 6e.

Si les Samouraï Blue étaient menés de deux buts en seconde période, Minamino Takumi, milieu de terrain de l’AS Monaco, a inscrit le premier but pour le Japon. Nakamura Keitô, qui joue pour le Stade de Reims, a ensuite égalisé. Le but de la victoire a été inscrit par Ueda Ayase, attaquant du Feyenoord (photo ci-dessous).

Avant le match de mardi, le Japon avait fait deux matchs nuls et perdu 11 fois contre le Brésil, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA (cinq fois).

Sous la houlette de l’entraîneur Moriyasu Hajime , le Japon a également remporté des victoires contre trois autres équipes vainqueurs de la Coupe du monde : l’Uruguay, l’Allemagne et l’Espagne.

