Tokyo va prolonger l’une de ses lignes de métro

Le gouvernement métropolitain de Tokyo a dévoilé un plan d’extension de la ligne de métro Oedo, en ajoutant trois stations dans l’arrondissement de Nerima.

La voie sera ainsi prolongée de quatre kilomètres vers le nord-ouest, au-delà de la station Hikarigaoka, le terminus actuel.

Le montant total du projet, qui sera détaillé plus ultérieurement, est estimé à quelque 160 milliards de yens (907 millions d’euros).

Selon les estimations, les trois nouvelles stations, provisoirement nommées Doshida, Ôizumi-machi et Ôizumi-gakuenchô, devraient permettre d’augmenter le nombre d’usagers d’environ 60 000 par jour, et le service de métro dans la section prolongée devrait devenir rentable dans les 40 ans suivant son ouverture, en supposant que la demande des passagers soit générée par le développement des zones environnantes.

