Donall Trump sera en visite au Japon à la fin du mois d’octobre

Le secrétaire au Trésor des États-Unis Scott Bessent a fait savoir mercredi que le président Donald Trump envisageait de se rendre au Japon à la fin du mois d’octobre.

Celui-ci visitera aussi la Corée du Sud, où une rencontre sera organisé avec le président chinois Xi Jinping, en marge du sommet du forum de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).

Il s’agira de la première visite du dirigeant américain au Japon depuis le début de son second mandat. Selon Bessent, le président se rendra sur l’Archipel après avoir assisté à un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est en Malaisie à la fin du mois.

