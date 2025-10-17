Un homme arrêté pour avoir créé des images érotiques de célébrités féminines japonaises avec l’IA générative

Actualités

La police tokyoïte a arrêté un homme de 31 ans soupçonné d’avoir créé de fausses images à caractère sexuel de célébrités féminines à l’aide de l’intelligence artificielle générative et de les avoir diffusées en ligne.

C’est la première fois que la police japonaise sévit dans une affaire de contenus deepfake de ce type.

Le suspect, Yokoi Hiroya, originaire de la ville d’Akita (dans le nord-est du pays), a admis avoir commencé à créer des deepfake pour gagner un peu d’argent, qu’il utilisait pour couvrir ses frais de subsistance et rembourser un prêt étudiant.

Les autorités estiment que Yokoi a fabriqué environ 20 000 images sexuellement explicites de 262 femmes, telles que des actrices, des personnalités de la télévision et des idoles, et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 million de yens (6 800 euros) entre octobre dernier et septembre de cette année.

