Berlin enlève une statue symbolisant les « femme de réconfort », abusées par l’armée japonaise

Actualités

Les autorités berlinoises ont annoncé qu’elles avaient enlevé une statue symbolisant les « femmes de réconfort », ces jeunes filles utilisées comme esclaves sexuelles pendant l’occupation nippone de la péninsule coréenne, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.

La statue avait été mise en place en septembre 2020 dans l’arrondissement de Mitte, mais celui-ci a choisi de la démonter car elle était restée en place au-delà de la période d’un an accordée.

Ce retrait avait également été demandé par l’ambassade du Japon en Allemagne, arguant qu’elle était un symbole de critiques incessantes qui ignoraient le cheminement du Japon en tant que nation pacifique après la guerre.

Cette décision de retirer la statue a été prise après qu’un tribunal administratif supérieur allemand a reconnu jeudi dernier que l’installation de la statue sur un trottoir était illégale, confirmant ainsi la décision d’un tribunal inférieur qui avait ordonné son retrait.

