L’impératrice retirée Michiko a fêté ses 91 ans

L’impératrice émérite Michiko a fêté ses 91 ans le 20 octobre.

La mère du souverain actuel s’était cassé le fémur de la jambe droite en chutant dans sa résidence du palais Sentô-gosho, à Tokyo, il y a un an, mais elle a pu retrouver son état d’avant l’accident.

Elle soutient avec attention la vie quotidienne de son époux l’empereur émérite Akihito, âgé de 91 ans, qui continue de suivre un traitement pour son cœur. Il souffre régulièrement de légers symptômes de fièvre dans l’après-midi, et son taux de BNP, un indicateur permettant d’évaluer l’insuffisance cardiaque, est au-dessus de la normale. Il se promène lentement dans l’enceinte de sa résidence pour éviter les chutes dues à la faiblesse des jambes, mais il se fatigue plus facilement qu’auparavant et la distance qu’il peut parcourir à pied en une fois a diminué.

Michiko passe ainsi la plupart de ses journées à prendre soin de son mari et de sa propre santé.



Photo du 9 octobre dernier

