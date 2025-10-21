Le Japon doit obtenir un siège quasi permanent au Conseil de sécurité, selon un ancien haut fonctionnaire de l’ONU

Actualités

« Des sièges quasi permanents permettant des réélections consécutives devraient être créés au Conseil de sécurité, et il est nécessaire pour le Japon d’en obtenir un », a déclaré Akasaka Kiyotaka, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies à la communication et à l’information publique, lors d’une conférence de presse à Tokyo lundi, à l’approche du 80e anniversaire de la création des Nations Unies le 24 octobre.

Mais si l’objectif du gouvernement japonais est de briguer un siège permanent, « il est difficile d’y parvenir en raison des droits de veto de la Chine et de la Russie », selon l’ancien haut fonctionnaire de l’ONU.

Celui-ci a également dit que les Nations unies se trouvaient dans une situation difficile en raison des coupes dans l’aide étrangère décidées par l’administration du président Donald Trump.

Par ailleurs, l’influence de la Chine, deuxième contributeur financier des Nations unies, ne cesse de croître dans les affaires mondiales, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité pour le Japon de jouer un rôle plus actif au sein de l’organisation.

