Un père condamné à huit ans de prison pour agression sexuelle sur sa fille

Fukuyama Riho le 21 octobre

Le tribunal du district de Toyama a condamné mardi un homme de 54 ans à huit ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa fille alors âgée de 16 ans.

Selon le jugement, Daimon Kôji, sans emploi, a commis un acte de « quasi viol » sur Fukuyama Riho à leur domicile de la ville de Kurobe, dans la préfecture de Toyama, en août 2016.

Le juge Umezawa Toshiaki a qualifié ce crime de « répugnant et malveillant ». Compte tenu également du fait que l’accusé n’a cessé, pendant les audiences, de tenir des propos méprisants envers la victime sous couvert de justifications, le tribunal a estimé qu’il convenait de suivre les réquisitions du procureur.

Le procès portait principalement sur la question de savoir si la jeune femme avait été en état de résister. Le juge a souligné que son témoignage était très détaillé et crédible, illustrant de manière frappante son sentiment d’impuissance face à la futilité de ses efforts désespérés pour se protéger. L’argument selon lequel elle aurait pu se défendre a été rejeté.

Dans ces conditions, le tribunal a sévèrement condamné le caractère habituel du comportement du père, estimant qu’il s’agissait d’actes commis dans le but de contenter ses désirs sexuels, en abusant d’une situation familiale où les faits étaient difficiles à découvrir, et en ignorant totalement la personnalité de sa fille.

Le juge a souligné que « la victime a subi à plusieurs reprises des abus sexuels depuis le collège, qu’elle n’a pas pu obtenir d’aide malgré ses appels à son entourage, et qu’elle s’est retrouvée acculée psychologiquement dans une situation sans issue, les conséquences étant particulièrement graves ».

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]