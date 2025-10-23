La mère de l’homme qui a tiré sur Abe Shinzô témoignera au procès

Actualités



Le tribunal du district de Nara

La mère de Yamagami Tetsuya, accusé d’avoir assassiné Abe Shinzô avec une arme artisanale à Nara en 2022, comparaîtra en tant que témoin de la défense, a-t-on appris mercredi.

Lors de l’audience préparatoire finale qui s’est tenue le même jour, le tribunal de district de Nara a décidé que cinq témoins témoigneraient en faveur de l’homme de 45 ans, et sept en faveur de l’accusation, conformément aux demandes des deux parties.

La première audience du procès devrait débuter mardi prochain, et le tribunal devrait rendre son verdict le 21 janvier.

Selon des sources proches de l’affaire, les avocats de la défense de Yamagami prévoient de demander une réduction de peine pendant le procès, sans plaider son innocence concernant le meurtre, estimant que celui-ci a été motivé par les souffrances que la secte Moon (aussi connue comme l’Église de l’Unification) a causées à sa famille.

Parmi les témoins de la défense figurent sa mère (qui s’est déclarée en faillite personnelle après avoir fait don d’environ 100 millions de yens à l’organisation religieuse), sa sœur cadette et un spécialiste des religions ayant une connaissance approfondie du problème des dons importants aux sectes et de leurs pratiques de vente spirituelle. La secte Moon avait été condamné entre autres pour avoir manipulé ses adeptes et soutirer des sommes importantes à travers la vente d’ « objets spirituels », en jouant sur leurs faiblesses et leurs peurs.

L’ancien Premier ministre Abe Shinzô avait été tué par balles en julllet 2022 alors qu’il prononçait un discours sur une place publique de la ville de Nara. Yamagami avait expliqué qu’il pensait que l’homme politique était lié à la secte Moon.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]