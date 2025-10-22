Des chefs d’État européens saluent l’élection de Takaichi Sanae

Actualités

Les dirigeants européens ont salué sur les réseaux sociaux la prise de fonction de la nouvelle Première ministre japonaise, Takaichi Sanae.

« Félicitations... pour votre élection historique en tant que première femme à la tête du gouvernement du Japon », a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer. « Je me réjouis de travailler avec vous », a-t-il ajouté, soulignant que le partenariat entre la Grande-Bretagne et le Japon fonctionnait de manière solide dans des domaines tels que le commerce, l’innovation, la défense et la sécurité.

Le président Emmanuel Macron a dit qu’il espérait travailler avec Takaichi Sanae pour approfondir les liens entre la France et le Japon en faveur de la paix, de la sécurité, de la prospérité et de la démocratie. Selon lui, les deux pays sont liés de manière unique par un partenariat exceptionnel forgé par des valeurs et des intérêts communs.

Le chancelier allemand Friedrich Merz espère quant à lui que « l’amitié étroite entre l’Allemagne et le Japon continuera de se développer à l’avenir ».

« Je suis convaincu que notre coopération ira en se renforçant », a écrit la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]