Actualités

Le gouvernement a organisé mercredi à Tokyo une conférence internationale sur le déminage en Ukraine. Les participants ont convenu d’accélérer l’aide en formant du personnel et en investissant dans le développement technologique.

« C’est un élément important d’un processus global et à long terme visant à la reconstruction de l’Ukraine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu.

Lors de la conférence, le Japon a annoncé des mesures visant à promouvoir la revitalisation économique, notamment un soutien médical et sanitaire aux personnes touchées par les combats et la relance industrielle dans les zones déminées.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la coopération avec d’autres pays expérimentés dans le déminage, ce qui a conduit à la décision d’élaborer un mémorandum sur la coopération trilatérale impliquant la Colombie.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]