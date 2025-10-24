La famille impériale rend hommage aux victimes des raids aériens américains sur Tokyo

Actualités

L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et la princesse Aiko se sont rendus jeudi au Tokyo Memorial Hall afin de rendre hommage aux morts des raids aériens américains dans la capitale en mars 1945.

Le lieu conserve les restes de 105 000 personnes décédées durant la Seconde Guerre mondiale.

Conduite par la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko, la famille impériale a déposé une gerbe de fleurs blanches sur l’autel du Memorial et s’est inclinée plusieurs fois. Elle s’est ensuite entretenue avec quatre proches de défunts.

Pour cette année qui commémore les 80 ans depuis la fin de la guerre, le couple impérial s’est rendu sur l’île d’Iwo Jima, puis à Okinawa, à Hiroshima et à Nagasaki pour rendre hommage aux victimes du conflit et aux survivants des bombes atomiques. La princesse Aiko les a accompagnés à Okinawa et à Nagasaki.

