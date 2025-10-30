Le parti nationaliste Sanseitô propose de punir les personnes qui endommagent le drapeau japonais

Actualités

Le parti politique Sanseitô a présenté à la chambre haute du parlement un projet de loi proposant des modifications au code pénal afin de punir les personnes qui abîment le drapeau national.

« Certaines personnes ont bloqué nos discours de campagne en brandissant des drapeaux nationaux japonais barrés d’une croix », a déclaré le leader du Sanseitô, Kamiya Sôhei, en référence aux élections à la Chambre des conseillers qui se sont tenues en juillet. « C’est un blasphème contre le pays », a-t-il déclaré devant les médias.

Selon l’article 92 du Code pénal, endommager ou vandaliser le drapeau national d’un autre pays dans l’intention d’insulter peut entraîner une peine d’emprisonnement de deux ans maximum ou une amende de 200 000 yens maximum. Il n’existe cependant pas de disposition similaire pour le drapeau japonais.

Le Parti libéral-démocrate, au pouvoir, et son partenaire de coalition, le Nippon Ishin no Kai, envisagent de présenter un projet de loi similaire. Le Sanseitô espère obtenir leur soutien.

