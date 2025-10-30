La Première ministre japonaise compte soutenir Donald Trump pour le prix Nobel de la paix 2026
La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a fait part au président Donald Trump de son intention de soutenir sa nomination pour le prix Nobel de la paix 2026.
Le dirigeant des États-Unis avait depuis longtemps exprimé son désir de recevoir cette récompense.
Au cours de leur rencontre à Tokyo mardi, Takaichi a salué le rôle de Trump en tant que médiateur dans un conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, ainsi que son « exploit historique sans précédent » dans la négociation d’un cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste du Hamas. La Première ministre lui a également dit que le monde avait commencé à connaître une paix accrue en peu de temps.
Takaichi a déclaré qu’elle appréciait profondément « l’engagement ferme de Donald Trump en faveur de la paix et de la stabilité mondiale » et qu’elle avait été profondément impressionnée et inspirée par le président.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
politique international Nobel Actu Donald Trump Takaichi Sanae