La Première ministre japonaise compte soutenir Donald Trump pour le prix Nobel de la paix 2026

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a fait part au président Donald Trump de son intention de soutenir sa nomination pour le prix Nobel de la paix 2026.

Le dirigeant des États-Unis avait depuis longtemps exprimé son désir de recevoir cette récompense.

Au cours de leur rencontre à Tokyo mardi, Takaichi a salué le rôle de Trump en tant que médiateur dans un conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, ainsi que son « exploit historique sans précédent » dans la négociation d’un cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste du Hamas. La Première ministre lui a également dit que le monde avait commencé à connaître une paix accrue en peu de temps.

Takaichi a déclaré qu’elle appréciait profondément « l’engagement ferme de Donald Trump en faveur de la paix et de la stabilité mondiale » et qu’elle avait été profondément impressionnée et inspirée par le président.

