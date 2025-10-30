Sécurité : le Japon confirme aux États-Unis son plan de d’augmenter grandement ses capacités de défense

Actualités

Le ministre japonais de la Défense, Koizumi Shinjirô, et le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, ont confirmé mercredi leur coopération visant à renforcer les capacités de dissuasion et de réponse de l’alliance bilatérale, dans une tentative apparente de contrer les menaces de la Chine.

Lors de leur première rencontre à Tokyo, Koizumi, qui vient d’être nommé à ce poste la semaine dernière, a informé Hegseth que le Japon allait augmenter ses dépenses de défense jusqu’à 2 % de son produit intérieur brut avant la fin de l’exercice fiscal en cours, soit deux ans avant la date prévue. Il a ajouté que le Japon avait entamé une révision de trois documents relatifs à la sécurité nationale.

Le ministre japonais a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer ses capacités de défense afin d’approfondir l’alliance bilatérale.

« il s’agit d’un pas en avant important, et nous sommes convaincus qu’il sera mis en œuvre dès que possible », a déclaré Hegseth lors d’une conférence de presse conjointe après la réunion, en référence à l’engagement japonais.

