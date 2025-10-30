Importation de pétrole russe : Takaichi a dit à Trump qu’il sera difficile de sortir du projet Sakhaline 2

Actualités

Selon une source gouvernementale citée mercredi, la Première ministre Takaichi Sanae a indiqué la veille au président Donald Trump qu’il serait difficile pour le Japon de se retirer du projet pétrolier et gazier Sakhaline-2, situé dans l’Extrême-Orient russe,

Les États-Unis ont exhorté le Japon à cesser ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’autres ressources énergétiques en provenance de Russie, dans le cadre des sanctions imposées à Moscou après l’invasion de l’Ukraine.

Au cours de l’entretien tenu à Tokyo, Takaichi aurait expliqué à Trump qu’un retrait japonais du projet Sakhaline-2 profiterait avant tout à la Chine, qui pourrait chercher à y investir, ainsi qu’à la Russie.

Le projet Sakhaline-2, auquel participent plusieurs entreprises japonaises, fournit environ 9 % des importations de GNL du Japon. Le gouvernement nippon demeure prudent quant à un éventuel désengagement, soucieux d’assurer la stabilité de son approvisionnement énergétique.

