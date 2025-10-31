Le Japon et la Corée du Sud s’entendent pour des relations tournées vers l’avenir

Actualités

Durant leur toute première rencontre ce jeudi, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae et le président sud-coréen Lee Jae-myung se sont entendus pour faire progresser les relations bilatérales de manière stable et tournée vers l’avenir.

Ils ont souligné l’importance du partenariat tripartite entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis face aux menaces posées par la Corée du Nord, qui renforce sa coopération militaire avec la Russie. Ils se sont également engagés à poursuivre la « diplomatie de la navette » — c’est-à-dire les visites réciproques des dirigeants des deux pays.

L’entretien, qui s’est tenu à Gyeongju, dans le sud-est de la Corée du Sud, a duré environ quarante minutes, soit le double du temps initialement prévu.

« Il est dans l’intérêt des deux pays de développer leurs relations en s’appuyant sur les fondations établies jusqu’à présent », a déclaré Takaichi.

Lee a répondu qu’en partageant leurs expériences et en collaborant étroitement, les deux dirigeants pourraient surmonter les défis tant nationaux qu’internationaux.

« Je souhaite maintenir une communication efficace avec le président Lee grâce à la diplomatie de la navette », a ajouté Takaichi.

