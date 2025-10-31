Le couple impérial émérite s’offre quelques jours de repos au bord du Pacifique

Actualités

L’empereur émérite Akihito et l’impératrice émérite Michiko sont arrivés jeudi à la villa impériale de Hayama, située sur la péninsule de Miura, au sud de la capitale, pour y passer quelques jours de repos.

Les parents du souverain actuel y séjourneront jusqu’à mercredi. Leur dernière visite remontait à avril 2022, à l’époque où ils préparaient leur déménagement vers leur résidence actuelle, la résidence impériale de Sentô-gosho, à Tokyo.

Le couple est arrivé à la villa en voiture jeudi matin. Akihito a salué depuis le véhicule les habitants venus les accueillir, tandis que Michiko leur a adressé une gracieuse révérence.

Leur déplacement, initialement prévu en mai, avait été reporté en raison de l’hospitalisation d’Akihito, âgé de 91 ans, pour des examens cardiaque. Sa santé s’étant stabilisée en juillet grâce à un traitement médicamenteux supplémentaire, les médecins ont donné leur accord pour ce séjour à Hayama. Michiko, âgée également de 91 ans, s’était cassée le fémur il y a un an, mais elle s’est bien rétablie et peut désormais marcher normalement.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]