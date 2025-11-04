Horii Yûji, le concepteur de Dragon Quest, récompensé de l’Ordre du Soleil levant

Actualités

Le gouvernement japonais a publié lundi la liste des 3 963 personnes récompensées lors des distinctions honorifiques de cet automne 2025. Horii Yûji, le concepteur de la série Dragon Quest, aujourd’hui âgé de 71 ans, a été choisi pour recevoir l’Ordre du Soleil levant, rayons d’or avec rosette. Il est devenu ainsi le premier scénariste de jeux vidéo à recevoir cette distinction. Un autre récipiendaire de la même décoration est l’auteur de manga Nagai Gô, 80 ans, connu pour des œuvres telles que Mazinger Z et Cutie Honey.

Le Grand Cordon de l’Ordre des Fleurs de Paulownia a été décerné à l’ancien président de la Chambre des conseillers Ôtsuji Hidehisa, 85 ans, et à l’ancien président de la Cour suprême Tokura Saburô, 71 ans.

Le nombre de femmes récompensées est de 427, soit 10 % du total. La romancière Tsumura Setsuko, 97 ans, lauréate du prix littéraire Akutagawa en 1965, a reçu l’Ordre du Soleil levant, avec rayons d’or et ruban, tandis que Satô Katsuko, 81 ans, pédagogue et professeure émérite à l’Université de Tokyo, a été choisie pour recevoir l’Ordre du Trésor sacré, avec rayons d’or et ruban.

Six personnes recevront le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil levant, le prix le plus honorifique, dont l’ancien gouverneur de Kumamoto Kabashima Ikuo, 78 ans, l’ancien ministre de l’Agriculture Yamamoto Taku, 73 ans, l’ancien ministre de l’Intérieur Takenaka Heizô, 74 ans, et l’ancien président du groupe financier Mizuho, Maeda Terunobu, 80 ans.



Horii Yûji



Nagai Gô



Ôtsuji Hidehisa



Tokura Saburô

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]