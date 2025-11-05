Cafés à animaux sauvages à Tokyo : la WWF Japan dévoile des lacunes dangereuses

Actualités

Selon une enquête de la WWF Japan, environ la moitié des cafés à Tokyo et de la préfecture voisine de Kanagawa qui présentent de rares animaux sauvages et permettent aux clients de les toucher ne fournissent aucune explication sur les risques liés à ces bêtes.

L’enquête a été menée en juin et juillet derniers dans 25 cafés à animaux sauvages qui apparaissent en tête des recherches en ligne lorsque l’on tape « animaux exotiques » et « interaction ». Les observations ont été conduites sur place par la WWF Japan, avec des questions posées aux employés à propos de l’hygiène du lieu et d’autres critères.

Il se trouve que 12 des 25 établissements concernés donnaient des explications adéquates sur la façon d’interagir avec les animaux ainsi que sur les risques d’être blessé par eux, et 2 cafés donnaient l’une ou l’autre de ces informations. Toutefois, 11 cafés ne communiquaient sur rien.

Des désinfectants étaient disponibles dans 24 cafés, mais seuls 14 d’entre eux disposaient d’espaces pour se laver les mains.

De plus, des bactéries Escherichia coli entérohémorragiques ont été détectées dans des échantillons prélevés au contact des animaux dans 4 établissements, tandis que des salmonelles ont été mises en évidence dans 2 autres.

Le WWF Japan a également constaté que des loutres cendrées (photo ci-dessous) et des paresseux — deux espèces considérées comme dangereuses selon les normes britanniques pour les zoos, que le ministère japonais de l’Environnement prend pour référence — étaient exposés dans 23 cafés. Parmi eux, 19 ne disposaient d’aucune mesure de sécurité, telles que la présence de personnel encadrant ou l’installation de barrières.

