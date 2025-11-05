La Première ministre a demandé l’élaboration de nouvelles politiques relatives aux étrangers

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a demandé mardi d’élaborer des politiques relatives aux étrangers au Japon pour le mois de janvier prochain.

Lors de la première réunion d’un conseil des ministres consacré à ce sujet, il a été question de la révision des règles relatives à l’acquisition de terrains par des étrangers, ainsi que du renforcement des contrôles en matière d’immigration et de résidence, apparemment afin de lutter contre le problème des personnes sans papiers.

« La société est aujourd’hui inquiète et perçoit une injustice due aux actions illégales et aux violations des règles commises par certains étrangers », a déclaré la dirigeante japonaise.

Dans le but de parvenir à une cohabitation harmonieuse avec les étrangers, Takaichi a exhorté à garantir le respect des règles en vigueur, à optimiser divers systèmes et à gérer correctement le territoire national, notamment en appliquant les réglementations actuelles en matière d’acquisition de terres.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]