Attaques d’ours au Japon : les Forces d’autodéfense japonaises vont participer à la capture

Après une série d’attaques d’ours contre les habitants au nord-est du pays, les Forces terrestres japonaises d’autodéfense (FAD) ont conclu un accord mercredi avec le gouvernement préfectoral d’Akita pour y déployer des troupes et participer à la capture de ces animaux sauvages.

Cet accord précise la portée des missions et la répartition des responsabilités. Les troupes du 21ᵉ régiment d’infanterie du camp d’Akita seront chargées de transporter et d’installer des cages-pièges, puis de vérifier les captures. Elles assureront également le transport des ours abattus après capture.

Pour garantir la sécurité des opérations, les soldats seront équipés de sprays anti-ours et d’autres dispositifs de protection, et seront accompagnés par des membres de l’association locale des chasseurs.

Le nombre de cas d’observations d’ours au Japon pendant la période avril-septembre a dépassé les 20 000, atteignant un nouveau record depuis les premières statistiques sur le sujet établies en 2009. Douze morts liés à des attaques d’ours ont été enregistrés depuis avril.

Étant donné que les ours deviennent plus actifs à l’automne avant leur hibernation, le ministère de l’Environnement a exhorté le public à rester vigilant, avertissant que les prévisions d’une faible récolte de noix de hêtre dans les régions du nord-est pourraient pousser davantage d’ours vers les zones résidentielles.

Depuis le 1er septembre dernier, la loi révisée sur la protection et la gestion de la faune sauvage autorise l’utilisation d’armes à feu sur les ours. Les ours bruns et noirs sont désormais désignés comme « animaux dangereux », au même titre que les sangliers.

En collaboration avec la police locale, les chasseurs peuvent capturer ou neutraliser les animaux qui sont fortement susceptibles de causer des blessures, tout en prenant des mesures de sécurité si des ours dangereux pénètrent dans la sphère de la vie quotidienne, y compris dans les transports publics et les parcs.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]