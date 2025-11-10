La directrice générale de Fuji Media démissionne après des notes de frais jugées inappropriées

Actualités

Fuji Media Holdings a annoncé la démission de sa directrice générale, Yasuda Michiyo, à la suite de demandes de remboursement de frais jugées inappropriées.

Selon le grand groupe de médias, Yasuda aurait présenté des notes de frais pour un montant total d’environ un million de yens (5 600 euros), réparties sur une soixantaine de fois depuis 2020, notamment en falsifiant le nombre de participants à certains dîners. Elle a également démissionné de son poste de directrice au sein de Fuji Television Network.

Ancienne journaliste de Fuji TV, Yasuda avait rejoint le conseil d’administration de Fuji Media en juin dernier, lors de l’assemblée générale des actionnaires. Cette nomination s’inscrivait dans un vaste renouvellement de la direction, décidé après que la culture d’entreprise du groupe eut été mise en cause pour sa gestion d’un scandale d’agression sexuelle impliquant la star de télévision Nakai Masahiro.

« C’est absolument impardonnable, et nous présentons nos excuses les plus sincères », a déclaré le président de Fuji Media, Shimizu Kenji, lors d’une conférence de presse (photo ci-dessous).

Le groupe a découvert les irrégularités à la mi-septembre et a alors procédé à un examen approfondi des dossiers concernés. Yasuda a reconnu les faits, a exprimé son intention de rembourser les sommes indûment réclamées et a présenté sa démission. Selon Fuji Media, ces dépenses n’auraient toutefois pas été utilisées à des fins personnelles, telles que l’achat d’effets privés.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]