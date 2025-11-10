Le chef du parti politique anti-NHK arrêté pour diffamation

Actualités

Tachibana Takashi, chef d’un parti politique connu pour ses critiques envers la chaîne publique NHK a été arrêté dimanche dans le cadre d’une affaire de diffamation liée au suicide apparent d’un ancien membre de l’assemblée préfectorale de Hyôgo.

L’homme de 58 ans est soupçonné d’avoir diffusé de fausses informations au sujet de la victime, Takeuchi Hideaki, qui siégeait à la commission d’enquête spéciale chargée d’examiner un scandale impliquant le gouverneur de la préfecture, Saitô Motohiko.

Tachibana n’a pas confirmé s’il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés. Son arrestation est intervenue après que la police a estimé qu’il existait un risque de fuite ou de destruction de preuves. Selon un haut responsable de la police de Hyôgo, il est rare qu’une arrestation soit effectuée pour diffamation présumée à l’encontre d’une personne décédée.

En décembre dernier, Tachibana s’était présenté à une élection municipale dans la préfecture voisine d’Osaka. Lors d’un discours de campagne, il aurait affirmé qu’il était « probablement vrai » que Takeuchi faisait l’objet d’un interrogatoire de la police.

