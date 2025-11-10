Le couple impérial participe à la 44ème Convention nationale sur la mer et les océans

Actualités

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont assisté dimanche à la 44e Convention nationale pour la promotion d’une mer riche et productive, organisée dans la ville de Shima, dans la préfecture de Mie, à l’ouest du Japon.

Dans son discours, le souverain a évoqué avec émotion ses souvenirs d’enfance à Mie, où il avait observé le travail des plongeuses en apnée (ama), la culture des perles et les bateaux sillonnant la mer. Ces expériences, a-t-il confié, lui ont permis de ressentir le quotidien de ceux qui vivent en harmonie avec l’océan.

Il a également exprimé sa gratitude envers les personnes œuvrant dans le secteur de la pêche : « J’espère que les activités de tous ceux qui s’engagent à préserver et enrichir nos mers continueront d’être soutenues par un grand nombre de personnes et se développeront davantage. »

Après la cérémonie, le couple impérial s’est rendu dans la ville voisine de Minami-Ise, où il a visité le navire-école Shirochidori de l’école préfectorale des pêches et a participé à une remise à l’eau de poissons. Malgré la pluie, l’empereur et l’impératrice ont salué les bateaux de pêche prenant part à un défilé maritime, avant de relâcher dans la mer des langoustes juvéniles et des daurades rouges (photo ci-dessous).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]