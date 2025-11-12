Le comédien Nakadai Tatsuya, qui a joué pour Kurosawa Akira et Ichikawa Kon, est décédé

Actualités

Le comédien Nakadai Tatsuya, connu pour ses rôles dans la trilogie La condition de l’homme (1959-1961) ou dans des films tels que Kagemusha, l’ombre du guerrier (1980), est décédé samedi des suites d’une pneumonie. Il était âgé de 92 ans. L’information a été relayée mardi.

De son vrai nom Nakadai Motohisa, il est originaire de Tokyo et a rejoint en 1955 la prestigieuse compagnie théâtrale Haiyûza, où il s’est distingué par son rôle principal dans la pièce Yûrei (Fantôme). Il fait ses débuts au cinéma en 1956 et a atteint la consécration trois ans plus tard en jouant dans La condition de l’homme, réalisé par Kobayashi Masaki.

L’acteur a également joué dans des films emblématiques tels que Le garde du corps (1961) et Sanjuro (1962), tous deux réalisés par le célèbre cinéaste Kurosawa Akira, ainsi que Zone stérile (1976) de Yamamoto Satsuo et Je suis un chat (1975) de Ichikawa Kon.

Le film Hara-kiri (1962), réalisé par Kobayashi Masaki et mettant en vedette Nakadai, a remporté le Prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1963, tandis que Kagemusha a été le lauréat de la Palme d’or en 1980.

À la télévision, Nakadai a interprété Taira no Kiyomori, chef du clan Taira pendant la période Heian (794-1185), dans le drame historique Shin Heike Monogatari (« La nouvelle histoire des Heike »), diffusé par la NHK en 1972. Il a aussi participé à plusieurs productions télévisées considérées comme des chefs-d'œuvre, telles que Kiga Kaikyô (« Le fugitif du passé ») et Daichi no Ko (« Le fils de la terre »).

