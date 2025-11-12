Les rémunérations complémentaires de la Première ministre et des membres du gouvernement seront supprimées

Actualités

Le gouvernement a décidé mardi de réduire les salaires de la Première ministre Takaichi Sanae ainsi que de l’ensemble des membres du Cabinet, dans le cadre d’une série de réformes visant à limiter les privilèges accordés aux responsables politiques.

Lors d’une réunion des ministres concernés, l’exécutif a entériné la suppression des compléments de salaire, qui leur sont versés en plus de leur rémunération de députés.

Un projet de loi en ce sens sera présenté au cours de la session actuelle du Parlement, qui doit s’achever en décembre.

Le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, a précisé que tous les ministres poursuivraient leurs fonctions, mais ne percevraient désormais que leur salaire de parlementaire.

À ce jour, les membres du Parlement touchent un salaire mensuel de 1 294 000 yens (environ 7 200 euros). À cela s’ajoutent actuellement 1 152 000 yens pour la Première ministre (6 400 euros) et 489 000 yens (2 700 euros) pour les autres ministres du Cabinet. Ces dernières sommes seront donc enlevées.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]