Délivrance de visa pour le Japon : les frais vont augmenter, une première en 48 ans
ActualitésSociété
Le gouvernement japonais prévoit d’augmenter les frais de délivrance des visas à partir d’avril prochain.
Ce sera la première hausse de ce type en 48 ans. Les coûts facturés aux étrangers pour modifier ou actualiser leur statut de résidence seront également revus à la hausse.
Ces changements seront intégrés à un vaste plan de mesures économiques actuellement en préparation.
Aujourd’hui, la délivrance d’un visa à entrée unique coûte 3 000 yens (environ 17 euros), un montant bien inférieur à ceux pratiqués par d’autres États : 185 dollars pour un visa américain, 127 livres pour un visa britannique, et 90 euros pour un visa de l’Union européenne. En procédant à cet ajustement, le Japon souhaite aligner ses tarifs sur les standards internationaux.
Les recettes supplémentaires générées par cette hausse serviront à financer des mesures destinées à atténuer les effets du surtourisme.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]