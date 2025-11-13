Naufrage d’un bateau à Hokkaidô : le patron de la société plaide non coupable

Actualités

Lors de sa première audience au tribunal du district de Kushiro mercredi, Katsurada Seiichi, le président d’une société d’excursion en bateau, a plaidé non coupable pour l’accident mortel survenu dans la péninsule de Shiretoko, au nord du pays, en avril 2022, où 26 personnes avaient péri après un naufrage.

L’homme de 62 ans, dirigeant de l’entreprise Shiretoko Yuransen, situé à Shari, dans la préfecture de Hokkaidô, avait été inculpé pour négligence professionnelle ayant entraîné la mort. Il n’aurait pas tenu compte de son devoir de donner des instructions appropriées au capitaine du bateau « Kazu 1 », ce qui a provoqué l’entrée d’eau de mer par une écoutille en raison de fortes vagues, entraînant l’accident.

Le jour du drame, Katsurada avait laissé le bateau partir après avoir décidé avec le capitaine qu’il revienne si les conditions météorologiques se dégradaient. Après son arrestation, il s’était excusé auprès des familles endeuillées mais avait déclaré aux autorités que le naufrage aurait pu être évité si le capitaine avait fait demi-tour.

Les avocats de l’accusé ont affirmé qu’il n’avait fait preuve d’aucune négligence, estimant qu’il ne pouvait pas prévoir le naufrage du bateau.

Il est rare qu’un dirigeant d’entreprise qui n’est pas directement impliqué dans la conduite des navires fasse l’objet de poursuites pénales pour un accident maritime.

