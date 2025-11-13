La Russie interdit l’entrée à 30 nouveaux citoyens japonais

Actualités

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir interdit l’entrée sur son territoire à trente citoyens japonais supplémentaires, pour une durée indéterminée.

Cette décision constitue une réponse aux sanctions imposées par le Japon à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Il s’agit de la première mesure de ce type prise par Moscou depuis l’investiture, le mois dernier, de la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae. La précédente interdiction visant des ressortissants japonais remontait à mars dernier.

Parmi les trente personnes concernées figurent notamment le porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères, Kitamura Toshihiro, ainsi que plusieurs universitaires : le professeur associé Koizumi Yû (Université de Tokyo), le professeur Iwashita Akihiro (Université de Hokkaidô), la professeure Hirose Yōko (Université Keiô) et le professeur invité Nagoshi Kenrô (Université Takushoku).

Des journalistes figurent également sur la liste, dont des représentants de grands médias nationaux tels que le quotidien économique Nikkei, ainsi que d’anciens correspondants à Moscou. Hirano Takashi, rédacteur en chef de l’agence de presse nationale ukrainienne Ukrinform, est également visé par ces sanctions.

De nombreuses personnes, dont des politiques, ne sont plus autorisées a pénétrer le territoire russe depuis le début de la guerre en Ukraine.



Le ministère des Affaires étrangères russe

