Le gouvernement japonais annonce un plan pour aider les ménages et les professionnels de santé

Actualités

Le gouvernement japonais a annoncé jeudi un ensemble de mesures destinées à soutenir les ménages et les professionnels de santé face à la hausse des prix, dans le cadre d’un nouveau plan de relance économique.

« L’essentiel est de mettre en œuvre les politiques et les budgets nécessaires sans hésitation, et sans se laisser freiner par les précédents », a déclaré Kobayashi Takayuki, responsable politique du Parti libéral-démocrate, après la présentation du projet de plan au parti.

Le gouvernement prévoit de finaliser ce programme d’ici la fin du mois. Celui-ci comprend notamment une augmentation des subventions allouées aux collectivités locales, afin qu’elles puissent distribuer du riz et des bons d’achat aux foyers, ainsi que soutenir les entreprises qui revalorisent les salaires. Le plan prévoit également de relever le plafond des prêts immobiliers à long terme à taux fixe « Flat 35 » (jusqu’à 35 ans).

Par ailleurs, le gouvernement entend rehausser rapidement les tarifs des services médicaux pour améliorer la rémunération des professionnels de santé et des aides-soignants. Il proposera également des prêts subordonnés aux grands hôpitaux confrontés à des difficultés financières.



Kobayashi Takayuki

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]