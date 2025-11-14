Le Japon envisage de tripler le montant de la taxe de départ, prélevée sur tous les voyageurs

Actualités

Jeudi, la commission de recherche du Parti libéral-démocrate, chargée de la création d’une « nation tournée vers le tourisme », a adopté une résolution proposant de tripler la taxe de départ — actuellement fixée à 1 000 yens (5,5 euros) par personne — pour atteindre 3 000 yens d’ici avril 2026. Elle suggère également de la porter à 5 000 yens pour les voyageurs en classe affaires et en première classe, une fois les ajustements techniques réalisés.

Le montant exact de cette hausse sera débattu lors des négociations sur la réforme fiscale de l’exercice 2026, prévues en fin d’année.

Introduite en 2019, la taxe de départ (shukkoku-zei) est prélevée de manière uniforme sur tous les voyageurs quittant le Japon, y compris les ressortissants japonais en déplacement professionnel ou touristique.

Une hausse de cette taxe pourrait toutefois freiner la reprise des voyages internationaux des Japonais, qui restent à environ 60 % du niveau observé avant la pandémie de coronavirus. Pour compenser cet effet, le gouvernement envisage en parallèle de réduire les frais de délivrance des passeports.

