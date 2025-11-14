La Chine demande à la Première ministre japonaise de retirer ses propos sur Taïwan
Jeudi, le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté la Première ministre japonaise à retirer ses récentes déclarations sur une éventuelle situation d’urgence à Taïwan.
Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère, Lin Jian, a affirmé que le Japon devait assumer l’entière responsabilité de cette affaire. Il a ajouté que toute intervention militaire japonaise en cas de crise à Taïwan serait considérée comme un acte d’agression, auquel la Chine ne manquerait pas de répondre.
Vendredi dernier au Parlement, Takaichi Sanae avait estimé qu’un scénario d’urgence à Taïwan pourrait représenter une menace pour la survie du Japon, que le pays pourrait alors exercer son droit à la légitime défense collective.
Lin a indiqué que, malgré les protestations chinoises, Takaichi persistait à ne pas retirer ses propos. Il a critiqué l’implication du Japon dans la question taïwanaise, affirmant qu’elle ébranlait l’ordre international établi après-guerre et risquait de porter un grave préjudice aux relations sino-japonaises.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]