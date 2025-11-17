Le Parti libéral-démocrate a fêté le 70ème anniversaire de sa création

Actualités

Le Parti libéral-démocrate (PLD), actuellement au pouvoir au Japon, a célébré samedi le 70ᵉ anniversaire de sa fondation.

Lors de son prochain congrès, prévu en mars, il devrait adopter une nouvelle vision pour l’avenir du pays, destinée à orienter ses actions et ses priorités.

Depuis que la présidente du parti, Takaichi Sanae, est devenue la première femme à occuper le poste de Première ministre, la popularité du gouvernement a nettement progressé dans les sondages. Pour autant, le PLD doit encore parcourir un long chemin pour reconquérir pleinement la confiance de la population.

La grande question est de savoir si le parti saura profiter de cette année anniversaire pour revenir au premier plan dans un contexte politique délicat, après être devenu minoritaire dans les deux chambres du Parlement et avoir changé de partenaire de coalition.

Samedi, le PLD a publié une déclaration marquant cette étape importante.

Le PLD a été fondé le 15 novembre 1955, à la suite de la fusion du Parti libéral et du Parti démocrate japonais. Ichirô Hatoyama en fut le premier président, et Takaichi Sanae en est devenue la 29ᵉ présidente le 21 octobre dernier.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]