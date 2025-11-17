La Chine exhorte ses citoyens à éviter de se rendre au Japon

Actualités

Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué exhortant ses citoyens à éviter de se rendre au Japon. Cela semble être une réaction aux propos de la la Première ministre Takaichi Sanae, qui avait évoqué une possible situation d’urgence à Taïwan.

Lors d’une récente séance parlementaire, elle avait en effet estimé qu’une crise à Taïwan pourrait représenter une « menace pour la survie » du Japon, justifiant ainsi le recours à la légitime défense collective.

La Chine a jugé ces déclarations scandaleuses, affirmant qu’elles mettaient gravement en danger la sécurité des ressortissants chinois. Elle a également invité les citoyens chinois présents au Japon à redoubler de prudence au sujet de leur sécurité.

Jeudi, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a convoqué l’ambassadeur du Japon en Chine, Kanasugi Kenji, pour lui exprimer une vive protestation et exiger le retrait des déclarations de la Première ministre.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]