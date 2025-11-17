Les étudiants chinois invités à « réfléchir mûrement » avant d’aller au Japon

Actualités

Dimanche, le ministère chinois de l’Éducation a publié un message invitant les citoyens à mûrement réfléchir avant d’envisager des études au Japon.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes, en réaction aux récentes déclarations de la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, qui a affirmé qu’une crise autour de Taïwan pourrait constituer pour le Japon une menace à sa survie, justifiant ainsi le recours au droit de légitime défense collective.

Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères avait déjà déconseillé aux ressortissants chinois de se rendre au Japon, accusant la cheffe du gouvernement nippon d’avoir tenu des propos ouvertement provocateurs à propos de Taïwan, susceptibles de mettre en danger la sécurité des citoyens chinois. Le lendemain, Hong Kong avait également mis en garde ses habitants envisageant un déplacement au Japon.

Dans son message, le ministère de l’Éducation souligne une hausse des risques sécuritaires et appelle les étudiants chinois, actuels ou futurs, à suivre de près l’évolution de la situation et à faire preuve de vigilance.

Les déclarations de Takaichi Sanae sur Taïwan ont suscité une forte indignation en Chine. Sur les réseaux sociaux, les appels au boycott des produits japonais se multiplient.



Des touristes chinois en kimono au temple Sensô-ji, à Tokyo, le 15 novembre

