La princesse Aiko se rend au Laos pour sa première visite officielle à l’étranger

La princesse Aiko a quitté lundi l’aéroport international de Haneda pour se rendre au Laos, dans le cadre du 70ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Invitée par le gouvernement laotien, la fille unique de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako a choisi ce pays d’Asie du Sud-Est pour sa première visite officielle à l’étranger.

« Je ferai de mon mieux », a-t-elle déclaré avant d’embarquer à bord d’un vol commercial.

Une fois arrivée dans la soirée à Vientiane, la capitale du Laos, après une escale à Bangkok, la princesse Aiko doit rendre une visite de courtoisie au président Thongloun Sisoulith et assister, mardi, à un dîner offert par la vice-présidente Pany Yathotou.

Le lendemain, elle se rendra au centre d’accueil des visiteurs du COPE, une organisation engagée dans la sensibilisation aux dangers des bombes non explosées larguées sur le Laos durant la guerre du Vietnam. Elle assistera ensuite à un cours de japonais dans un collège-lycée.

