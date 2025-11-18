Attaque d’ours : près de 200 personnes blessées ou mortes en sept mois au Japon

Actualités

Le ministère de l’Environnement a annoncé lundi que 196 personnes ont été blessées ou tuées par des attaques d’ours au Japon entre avril et octobre. Ce chiffre, qui inclut 12 décès pour cette période, se rapproche du record annuel de 219 victimes établi en 2023.

Pour le seul mois d’octobre, 88 personnes ont été attaquées par des ours, dont 7 mortellement — des niveaux jamais enregistrés auparavant sur un mois.

La préfecture la plus concernée est Akita (56 victimes, dont 3 décès), suivie par Iwate (34 cas), Fukushima (20 cas) et Nagano (15 cas).

À Akita, 37 attaques ont eu lieu au cours du seul mois d’octobre, dont 2 ont été fatales. »

Étant donné que les ours deviennent plus actifs à l’automne avant leur hibernation, le ministère de l’Environnement a exhorté le public à rester vigilant, avertissant que les prévisions d’une faible récolte de noix de hêtre dans les régions du nord-est pourraient pousser davantage d’ours vers les zones résidentielles.

